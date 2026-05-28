В Приангарье планируют увеличить штрафы за нарушение «закона о тишине» и другие правонарушения

К примеру, за нарушение тишины в ночное время минимально возможный штраф для граждан планируют увеличить с 500 до 1,5 рублей, верхний предел — с 1,5 до 3 тысяч. Для юридических лиц рост штрафов ожидается более существенным. За то же нарушение тишины в ночное время новый законопроект предлагает установить штрафы для юрлиц от 10 до 15 тысяч рублей (сейчас установлены штрафы от 3 до 5 тысяч). За нанесение непристойных надписей и рисунков в общественных местах граждан предлагается штрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей (сейчас штрафы за такие правонарушения составляют от 500 рублей до 1 тысячи). За «отправление естественных надобностей человека» в неположенных местах и за нарушение порядка на спортивных мероприятиях планируются поднять штрафы до максимальной планки в 3 и 5 тысяч рублей соответственно. Штрафы за повторные нарушения общественного порядка также предлагается увеличить.