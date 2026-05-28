Министр просвещения РФ лично оценил развитие образования в Омской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко посетили Омский государственный педагогический университет и учреждения среднего профессионального образования. Руководители ознакомились с проектами капитального ремонта и модернизации образовательной инфраструктуры. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Омской области.
Особое внимание в ходе визита уделили ОмГПУ — одному из крупнейших педагогических вузов страны. Лидеры осмотрели учебные корпуса на улице Партизанской и набережной Тухачевского, обсудили планы дальнейшего развития и оценили результаты обновления фасада. Университет остаётся ведущим центром подготовки учителей, психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов и управленцев для школ и детских садов Западной Сибири.
При поддержке Минпросвещения России в вузе обновлены аудитории, технопарки, коворкинги, а территория кампуса приведена в современный вид. Виталий Хоценко подчеркнул важность продолжения модернизации инфраструктуры, включая ремонт общежитий. Сергей Кравцов отметил активное участие региона в президентских программах капитального ремонта образовательных учреждений совместно с партией «Единая Россия».
Кроме того, руководители посетили ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и филиал Казахстанского университета имени аль-Фараби, а также ознакомились с ходом капитального ремонта учебного корпуса Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, где модернизируют инженерные системы, кровлю, спортивный зал и внутренние помещения.
Развитие современной образовательной среды, поддержка педагогического образования и системы среднего профобразования остаются ключевыми задачами региона для подготовки квалифицированных кадров и создания комфортных условий для обучения.