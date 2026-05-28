Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр просвещения РФ лично оценил развитие образования в Омской области

В регионе продолжается обновление вузов, колледжей и общежитий в рамках федеральных программ и нацпроекта.

Источник: Om1 Омск

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко посетили Омский государственный педагогический университет и учреждения среднего профессионального образования. Руководители ознакомились с проектами капитального ремонта и модернизации образовательной инфраструктуры. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Омской области.

Особое внимание в ходе визита уделили ОмГПУ — одному из крупнейших педагогических вузов страны. Лидеры осмотрели учебные корпуса на улице Партизанской и набережной Тухачевского, обсудили планы дальнейшего развития и оценили результаты обновления фасада. Университет остаётся ведущим центром подготовки учителей, психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов и управленцев для школ и детских садов Западной Сибири.

При поддержке Минпросвещения России в вузе обновлены аудитории, технопарки, коворкинги, а территория кампуса приведена в современный вид. Виталий Хоценко подчеркнул важность продолжения модернизации инфраструктуры, включая ремонт общежитий. Сергей Кравцов отметил активное участие региона в президентских программах капитального ремонта образовательных учреждений совместно с партией «Единая Россия».

Кроме того, руководители посетили ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и филиал Казахстанского университета имени аль-Фараби, а также ознакомились с ходом капитального ремонта учебного корпуса Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, где модернизируют инженерные системы, кровлю, спортивный зал и внутренние помещения.

Развитие современной образовательной среды, поддержка педагогического образования и системы среднего профобразования остаются ключевыми задачами региона для подготовки квалифицированных кадров и создания комфортных условий для обучения.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше