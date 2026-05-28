Красноярским спортсменам подарили безлимитные ски-пассы в Фанпарке «Бобровый лог»

26 мая в красноярском Фанпарке «Бобровый лог» вручили пожизненные безлимитные ски-пассы выдающимся красноярским спортсменам и их тренерам. Инициативу приурочили к 20-летию горнолыжного комплекса.
Безлимитные абонементы в Фанпарк получили призеры Олимпийских и Паралимпийских игр прошлых лет, родившиеся в регионе или представлявшие край на соревнованиях. Среди них саночники Владислав Антонов и Александр Денисьев, сноубордисты Виктор Вайлд, Алёна Заварзина и Николай Олюнин, биатлонисты Ольга Медведцева и Евгений Устюгов, скелетонисты Никита Трегубов и Александр Третьяков, а также горнолыжник Алексей Бугаев.
Ски-пассы спортсменам вручили генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Валерий Ильичев. Он рассказал, что идея проекта появилась после успешного выступления российских спортсменов на международных стартах.
«После прошедшей Олимпиады мы были воодушевлены победами наших спортсменов, которые, несмотря на ограничения, продолжали с честью представлять страну и показывать силу духа. Мы решили, что олимпийцев и паралимпийцев нужно отметить особым образом и выразить им уважение. Тем более в этом году Фанпарку исполняется 20 лет, к этой дате мы и приурочили вручение пожизненных ски-пассов», — отметил Ильичев.
Он добавил, что спортсмены смогут пользоваться канатными дорогами круглый год:
«Летом олимпийцы смогут приезжать сюда гулять, наслаждаться красноярской природой и маршрутами к “Столбам”, а зимой — кататься на трассах и поддерживать спортивную форму. Чем больше у нас будет физически подготовленных спортсменов, физически подготовленного населения, тем крепче будет страна», — подчеркнул генеральный директор «Бобрового лога».
Паралимпийский чемпион Алексей Бугаев рассказал, что красноярские горнолыжники и сноубордисты активно используют трассы в «Бобровом логе» и на «Николаевской сопке» для тренировок между сборами.
«Мы часто тренируемся на этих склонах, потому что для технических дисциплин здесь хорошие условия. Конечно, для скоростного спуска не хватает длины трасс, но для слалома и гигантского слалома все подходит отлично», — поделился Бугаев.
Спортсмен поблагодарил руководство Фанпарка за безлимитный пожизненный ски-пасс и отметил, что подарок пришелся очень кстати:
«Ски-пасс — очень приятный подарок. Я как раз собирался в этом году ставить дочь на лыжи, так что теперь сможем приезжать кататься всей семьей», — сообщил паралимпиец.
Новая инициатива Фанпарка стала не только подарком для прославленных спортсменов, но и символом признания их вклада в развитие спорта в Красноярске и крае. В «Бобровом логе» рассчитывают, что пример олимпийцев и паралимпийцев поможет привлечь к активному образу жизни и зимним видам спорта еще больше жителей региона.
