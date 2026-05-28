В Ростове‑на‑Дону ввели режим повышенной готовности из‑за урагана с градом

Информация об этом была опубликована на официальной странице мэра в мессенджере Telegram.

Администрация Ростова‑на‑Дону ввела специальный режим функционирования для экстренных служб и коммунальных предприятий. Распоряжение подписал мэр Александр Скрябин; информация опубликована на его официальной странице в Telegram.

По данным городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, неблагоприятные погодные условия начнут сказываться с вечера 27 мая, а пик стихии придётся на ночь и утро 28 мая.

Синоптики прогнозируют комплекс опасных метеоявлений: мощные ливни (вплоть до тропических дождей), шквалистые порывы ветра до 20−25 м/с, град, грозовые разряды.

В связи с угрозой подтоплений и повреждения инфраструктуры власти поручили провести превентивную очистку дождеприёмных решёток на центральных магистралях и обеспечить готовность всех ответственных служб к оперативному реагированию на обращения граждан и ликвидации возможных аварий.

Меры безопасности будут действовать до 12:00 29 мая. Ранее, с 25 по 26 мая, в регионе уже действовало штормовое предупреждение из‑за аналогичных погодных условий.