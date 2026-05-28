Искусственный интеллект не упростил жизнь россиянам

Использование технологий искусственного интеллекта не привело к уменьшению рабочей загрузки для сотрудников в России, а в отдельных ситуациях даже способствовало её росту. К такому выводу пришли специалисты, опрошенные изданием «Газета.Ru».
Как поясняют эксперты, благодаря нейросетям люди быстрее справляются с конкретными задачами, однако после этого им приходится тратить время на проверку полученных результатов и на перенос информации между различными платформами.
Аналитики подчёркивают, что на текущем этапе ИИ выступает лишь вспомогательным средством труда, которое требует изучения и постоянного контроля.
