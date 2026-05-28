Эксперт Бабура рассказала, могут ли клещи заразить сразу несколькими болезнями

Клещи могут одновременно переносить возбудителей сразу нескольких инфекций и передавать их человеку при укусе. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

По словам специалиста, клещи способны переносить клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

— То есть человек одновременно может быть заражен несколькими инфекциями. Это явление называется коинфекцией или микст- инфекцией, — сказала Бабура в беседе с РИА Новости.

Уже боле 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Причем только неделю назад этот показатель достиг 43 тысяч, то есть всего за семь суток число укушенных практически удвоилось. Сезон активности клещей начался в середине марта. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились свыше 2,4 миллиона человек. Тем не менее число укушенных продолжает расти.

В Южном и Северо-Кавказском округах риск заражения инфекцией зарегистрировали в Крыму и Севастополе, в Приволжском округе — в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, Пермском крае, Башкирии, Марий Эл, Татарстане и Удмуртии.

