Эксперт Бабура рассказала, могут ли клещи заразить сразу несколькими болезнями

Уже боле 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Причем только неделю назад этот показатель достиг 43 тысяч, то есть всего за семь суток число укушенных практически удвоилось. Сезон активности клещей начался в середине марта. С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились свыше 2,4 миллиона человек. Тем не менее число укушенных продолжает расти.