Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфу прибыла экспедиция путешественника Йоханнеса Баденхорста

В Уфу прибыла экспедиция путешественника Йоханнеса Баденхорста.

Источник: пресс-служба администрации Уфы | МАКС

В Уфу прибыли участники международной экспедиции Voetspore. Медиапроект южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста стартовал в Мурманске и предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят зрителей с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России.

Съемочная группа побывала в парке Победы, мечети «Ляля-Тюльпан», Монументе Дружбы, набережной Белой, Конгресс-холле «Торатау», музее археологии и этнографии и других объектах.

Маршрут экспедиции, организованной в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», составляет более 20 тысяч километров, а само путешествие продлится почти два месяца. Программа будет транслироваться по южноафриканскому телевидению.

«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», — отметил Йоханнес Баденхорст.

Экспедиция проходит на автомобилях завода «Урал» в связи со сложностью маршрута, за рулем — опытные водители-испытатели.