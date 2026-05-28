В Уфу прибыла экспедиция путешественника Йоханнеса Баденхорста.

В Уфу прибыли участники международной экспедиции Voetspore. Медиапроект южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста стартовал в Мурманске и предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят зрителей с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России.
Съемочная группа побывала в парке Победы, мечети «Ляля-Тюльпан», Монументе Дружбы, набережной Белой, Конгресс-холле «Торатау», музее археологии и этнографии и других объектах.
Маршрут экспедиции, организованной в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», составляет более 20 тысяч километров, а само путешествие продлится почти два месяца. Программа будет транслироваться по южноафриканскому телевидению.
«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», — отметил Йоханнес Баденхорст.
Экспедиция проходит на автомобилях завода «Урал» в связи со сложностью маршрута, за рулем — опытные водители-испытатели.