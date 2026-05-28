Впервые в Челябинской области сложнейшую операцию на колене провел робот-хирург

В Областной клинической больнице № 3 впервые на Урале провели тотальное эндопротезирование коленного сустава с использованием робота-ассистента. Уникальная операция прошла успешно: уже на следующий день пациентка встала с кровати и начала передвигаться на костылях, сообщает пресс-служба клиники.