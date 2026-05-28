Впервые в Челябинской области сложнейшую операцию на колене провел робот-хирург

В Областной клинической больнице № 3 впервые на Урале провели тотальное эндопротезирование коленного сустава с использованием робота-ассистента. Уникальная операция прошла успешно: уже на следующий день пациентка встала с кровати и начала передвигаться на костылях, сообщает пресс-служба клиники.
Эндопротезирование колена считается одной из самых сложных ортопедических операций — от точности установки протеза зависит, будет ли человек испытывать боль, как быстро пройдет реабилитация и сможет ли пациент нормально ходить. Робот-ассистент выполняет работу хирурга с идеальной точностью.
Сначала на основе компьютерной томографии создается 3D‑модель сустава, на которой виртуально подбирают идеальный протез. Затем эту модель загружают в «голову» робота, колено фиксируют по меткам, и стальной помощник режет кость строго по заданной траектории.
«Робот абсолютно автономен. Человек не участвует в процессе — только наблюдает и может остановить робота. Врачебная ошибка здесь исключена на 100%», — говорит принимавший участие в операции профессор Сеченовского университета Андрей Грицюк.
Восстановление после такой операции идет быстрее в два раза. Уже через три дня пациента отпускают домой.