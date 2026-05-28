В Дивногорске депутаты Заксобрания обсудили меры поддержки семей

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края провели в Дивногорске выездное совещание по вопросам охраны здоровья и социальной политики. На нем обсуждали роль органов местного самоуправления в формировании семейноцентричности.
Депутаты посетили филиал «Дивногорский» Центра семьи и детей в поселке Манский. Филиал недавно открылся после капитального ремонта и благоустройства территории в рамках бренда «Семейная помощь». На это затрачено более 67 млн рублей. Филиал стал центром притяжения для семей с детьми, проживающим в поселке: ежемесячно проходят «семейные субботы» с мероприятиями различной направленности. Жителей поселка ждут на занятия в физкультурно-спортивных клубах филиала, творческих событиях. По просьбе семей в планах — услуга кратковременного присмотра за детьми.
Также делегация побывала в комплексном центре социального обслуживания населения «Дивногорский». Более 20 лет он оказывает социальную помощь жителям Дивногорска всех возрастов. В учреждении пять отделений, где реализуются более 25 социальных технологий и практик.
В заседании приняли участие председатель профильного комитета краевого парламента Илья Зайцев, Александр Новиков, Екатерина Уделько, Александр Ратахин, министр социальной политики Ирина Пастухова, Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова и более 100 представителей местного самоуправления со всего края.
Поддержка семей, увеличение рождаемости остаются ключевыми задачами для всех органов власти. Сейчас разрабатывается Демографический стандарт Красноярского края, в обсуждение которого включены общественные советы при министерствах региона. Среди отраслевых инициатив, о которых рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова: учреждение знака «Династия» для семейных профессиональных династий, утверждение специального тарифа в такси для многодетных семей, возможности удаленного режима работы для родителей при неблагоприятных погодных условиях, организация дней «открытых дверей» с бесплатным посещением мероприятий для семей с детьми.
Илья Зайцев, подводя итог, отметил, что предложения, прозвучавшие на заседании, будут отражены в резолюции Х съезда депутатов: «Очевидно, что в работе с семьями пора менять подходы. Перестройка отношения потребует расширения привычных рамок. Местные власти — это “первая линия” поддержки семей. Они напрямую видят проблемы и могут быстро на них реагировать. Уверен: чем внимательнее и активнее власти на местах, тем больше семей хотят жить в этом городе или районе. Одно из наших предложений: ввести в ежегодном конкурсе, посвященном качеству работы органов местного самоуправления, отдельную номинацию, оценивающую работу с семьями».