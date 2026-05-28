В Дивногорске депутаты Заксобрания обсудили меры поддержки семей

Илья Зайцев, подводя итог, отметил, что предложения, прозвучавшие на заседании, будут отражены в резолюции Х съезда депутатов: «Очевидно, что в работе с семьями пора менять подходы. Перестройка отношения потребует расширения привычных рамок. Местные власти — это “первая линия” поддержки семей. Они напрямую видят проблемы и могут быстро на них реагировать. Уверен: чем внимательнее и активнее власти на местах, тем больше семей хотят жить в этом городе или районе. Одно из наших предложений: ввести в ежегодном конкурсе, посвященном качеству работы органов местного самоуправления, отдельную номинацию, оценивающую работу с семьями».