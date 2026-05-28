Жителя Аксая арестовали за хищение муниципальной земли на 14 млн рублей

Сотрудники полиции и Следственного комитета раскрыли факт мошенничества с муниципальным земельным участком в Ростовской области, сообщили в ГУ МВД по региону. Подозреваемый — 51‑летний житель Аксая — может быть причастен к незаконному оформлению в собственность участка стоимостью около 14 млн руб.
По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2000 году мужчина продал свою долю в земельном участке площадью более 3,5 га акционерному обществу за 4,7 млн руб. В 2009 году компания прекратила деятельность. Спустя 18 лет, в 2024 году, подозреваемый предоставил в суд недостоверные сведения о сохранении права собственности на землю. Суд удовлетворил иск, после чего фигурант выделил из доли отдельный участок и зарегистрировал право собственности в Росреестре.
Задержание провели в ходе совместной операции МВД, СУ СКР по Ростовской области и Росгвардии. При обысках правоохранители изъяли документы, электронные носители информации, ноутбуки и мобильные телефоны. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.