Жителя Аксая арестовали за хищение муниципальной земли на 14 млн рублей

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2000 году мужчина продал свою долю в земельном участке площадью более 3,5 га акционерному обществу за 4,7 млн руб. В 2009 году компания прекратила деятельность. Спустя 18 лет, в 2024 году, подозреваемый предоставил в суд недостоверные сведения о сохранении права собственности на землю. Суд удовлетворил иск, после чего фигурант выделил из доли отдельный участок и зарегистрировал право собственности в Росреестре.