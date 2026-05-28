Из Красноярского края в Китай отправили более 4 тысяч тонн рапсового жмыха

С 1 по 26 мая 2026 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю оформили для отправки в Китай 129 партий рапсового жмыха местных производителей. Общий вес экспортированной продукции составил 4,3 тысячи тонн.
Жмых соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Китая — это подтвердили лабораторные исследования. При погрузке нарушений не выявили. Поставки шли автомобильным и железнодорожным транспортом.
Всего с начала года из края в Китай экспортировали 639 партий жмыха общим весом 25,8 тысячи тонн. Это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2025-м было 12 тысяч тонн).
