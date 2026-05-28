«Остров Мечты» управляет ожиданиями посетителей с помощью компьютерного зрения

Алгоритмы компьютерного зрения автоматически подсчитывают количество людей в стандартной и ускоренной очереди, оценивают скорость их движения и фактическую пропускную способность аттракциона. На основе этих параметров система вычисляет время, необходимое, чтобы обслужить всех гостей, уже находящихся в очереди. Информация о времени ожидания выводится на экраны перед входом в очереди, в ближайшей перспективе практику планируется внедрить в мобильное приложение парка, помогая гостям выбирать менее загруженные аттракционы и снижать фактическое время ожидания. В данный момент время ожидания для посетителей отображается на таких популярных аттракционах, как «Отель Трансильвания», «Молот судьбы», «Полёт в тоннеле».