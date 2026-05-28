Пешеходные аллеи и скверы предлагают благоустроить в Советско-Гаванском районе

Голосование продлится до 12 июня. Каждый житель Хабаровского края в возрасте старше 14 лет может проголосовать на сайте за один объект для благоустройства. В следующем году общественные пространства, набравшие большинство голосов, приведут в порядок на средства, выделенные из федерального, краевого и муниципального бюджетов.