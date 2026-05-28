Пешеходные аллеи и скверы предлагают благоустроить в Советско-Гаванском районе

Продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году. В Хабаровском крае голоса отдали более 85 тыс. граждан. Территории для реконструкции предложили разные районы и округа региона. В Советско-Гаванском районе объекты выбирают жители четырёх населённых пунктов. На голосование вынесли предложения о реконструкции 13 пространств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Советской Гавани выбирают между двумя скверами и зоной активного отдыха:
— сквер «Исполнения желаний» расположен в районе улицы Крылова (микрорайон «Пятый квартал»);
— зона активного отдыха «Олимп» — недалеко от детской площадки «Страна детства» в парке «Зелёный мыс»);
— сквер «Лесной» — в районе школы № 8 по ул. Флёрова (микрорайон Лесозавод-20).
Жителям поселка Майский предстоит выбрать одно из четырех пространств:
— сквер «Уютный дворик» (двор между домами ул. Никольская, 9 и ул. Лесная, 15);
— площадка для воркаута по ул. Камчатская;
— аллея Героев по ул. Черемховская;
— аллея Здоровья по ул. Синопская, микрорайон Бяудэ.
В поселке Заветы Ильича могут привести в порядок:
— пешеходный переход от ул. Октябрьская до школы № 16;
— пешеходный переход от ул. Приморский бульвар, 1 — 3 до школы № 16;
— пешеходная аллея от пешеходного перехода через ул. Ленинская до «Матросского парка».
В поселке Лососина:
— каток «Снежинка» недалеко от многофункциональной спортивной площадки по ул. Украинская, 2;
— установка памятного знака участникам СВО (на территории памятника погибшим рыбакам п. Лососина);
— обелиск партизанам, погибшим в годы Гражданской войны (на пересечении проезда Дъяника и ул. Свободная).
Голосование продлится до 12 июня. Каждый житель Хабаровского края в возрасте старше 14 лет может проголосовать на сайте за один объект для благоустройства. В следующем году общественные пространства, набравшие большинство голосов, приведут в порядок на средства, выделенные из федерального, краевого и муниципального бюджетов.