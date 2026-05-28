Дмитрий Демешин поздравил пограничников Хабаровского края с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил защитников рубежей за мужество и напомнил о славных страницах истории.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих и ветеранов пограничных войск с Днём пограничника. Глава региона подчеркнул особое значение этого праздника для приграничного края и привёл слова Президента России Владимира Путина о героизме пограничников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В своём поздравлении Дмитрий Демешин отметил, что во все века защитники границы первыми принимали удар врага, проявляя беспримерную любовь к Родине.

«Для Хабаровского края этот праздник — особенный. Мы живём у рубежей Отчизны, потому с глубоким трепетом и уважением относимся к тем, кто обеспечивает её безопасность. Сражения у озера Хасан и на Халхин-Голе, Маньчжурская наступательная операция — в каждом из этих событий наши воины-пограничники покрыли себя неувядаемой славой», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Демешин также привёл слова Верховного Главнокомандующего Владимира Путина: «В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно».

Особая гордость края — Хабаровский пограничный институт ФСБ России. За годы работы он подготовил более семи тысяч высококлассных специалистов, несущих службу в различных регионах страны. Многие выпускники прямо сейчас с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.

«От всей души поздравляю вас! Спасибо за вашу преданность долгу и мужество. Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи и благополучия. Благодарю за службу!» — заключил глава региона.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru