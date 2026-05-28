Фигуристка Трусова показала фигуру спустя девять месяцев после родов

21-летняя фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») поделилась с подписчиками пляжными фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующие кадры в среду, 27 мая, она опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимках спортсменка в бикини позирует на живописном побережье и в бассейне. Трусова и ее супруг Макар Игнатов стали родителями девять месяцев назад — 6 августа 2025 года. У пары родился сын, которого они назвали Мишей.

— Как же тут все‑таки красиво, — написала фигуристка в публикации.

Ранее она рассказала, что после рождения ребенка стала более спокойной. Девушка также раскрыла подробности того, как беременность и роды повлияли на ее профессиональную деятельность.

16 августа Трусова также опубликовала видео, на котором вышла на лед с новорожденным сыном на руках. Спортсменка уверенно стояла на коньках, крепко держа малыша в белом одеяльце.

Кроме того, до этого спортсменка призналась, что очень ревнует своего мужа и запрещает ему кататься с другими фигуристками. Поэтому, когда ей поступило предложение о съемках в «Ледниковом периоде», она спросила разрешения для участия в проекте у Макара Игнатова.