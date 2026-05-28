Семья из Омска получила более 340 тысяч рублей за срыв поездки во Вьетнам

Супружеская пара из Омска не смогла отправиться во Вьетнам в сентябре 2025 года. Тур стоимостью 119 854 рубля был приобретён в «Алекс-Тур», но 24 сентября женщину не пустили на борт во время пересадки в Астане. Авиакомпания VietJetAir объяснила отказ 32-й неделей беременности пассажирки.
Муж женщины заявил, что о таких ограничениях заранее не информировали ни турагент, ни туроператор. Суд установил, что предоставленная туристам памятка содержала только общие рекомендации и не включала данные о сроках беременности, при которых перевозка запрещена.
После частичного возврата средств (16 844 рубля) семья обратилась в Кировский районный суд с иском к «Алекс-Тур» и «Кристалл Бэй Евразия». Суд признал «Алекс-Тур» ненадлежащим ответчиком, а с «Кристалл Бэй Евразия» взыскал стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма выплат превысила 340 тысяч рублей.
Компания подала апелляцию, но 27 мая Омский областной суд оставил решение без изменений.