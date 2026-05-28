Семья из Омска получила более 340 тысяч рублей за срыв поездки во Вьетнам

Супружеская пара из Омска не смогла отправиться во Вьетнам в сентябре 2025 года. Тур стоимостью 119 854 рубля был приобретён в «Алекс-Тур», но 24 сентября женщину не пустили на борт во время пересадки в Астане. Авиакомпания VietJetAir объяснила отказ 32-й неделей беременности пассажирки.