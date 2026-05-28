Т2 и красноярский Фанпарк «Бобровый лог» вновь договорились о скидках для клиентов оператора

T2, российский оператор мобильной связи, возобновил популярную привилегию в программе лояльности «Больше». Клиенты компании могут экономить на поездках по канатно-кресельной дороге в Фанпарке «Бобровый лог».
Акция продлится весь теплый сезон — до 30 сентября 2026 года. Чтобы получить скидку 20% на прогулочный билет, достаточно активировать акцию в мобильном приложении Т2 (значок подарка внизу экрана) или в личном кабинете на сайте оператора. Клиент получит штрихкод и SMS с цифровым кодом — любой из них можно показать на кассе при покупке билета.
Подъем на канатно-кресельной дороге занимает 8−10 минут. В верхней точке посетителей ждет смотровая площадка с видом на Красноярск с одной стороны и Нацпарк «Красноярские Столбы» с другой, бар «Вибрам» и экстремальный аттракцион «Качели над облаками». Если пройти 800 метров по тропе, можно увидеть живописную скалу Такмак.
На территории Фанпарка доступны голосовая связь и 4G-интернет Т2. Клиенты оператора могут оставаться онлайн и делиться впечатлениями в режиме реального времени. Скорость передачи данных позволяет выкладывать фотографии за доли секунды и проводить прямые эфиры.
T2 поддерживает образ жизни своих клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров — подарки и скидки в ресторанах, магазинах, музеях, онлайн-сервисах. Например, в Красноярске абоненты могут посетить Драматический театр имени А. С. Пушкина со скидкой 20%, а Красноярский театр юного зрителя — со скидкой 10%.
