В Хабаровске восстановили движение на Краснореченской после аварии ливнёвки

В Хабаровске на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва восстановили движение транспорта после временных ограничений. Ранее проезд здесь был перекрыт из-за нарушения работы ливневой канализации и аварийных работ на коллекторе.
Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своём телеграм-канале.
По данным городских властей, причиной стала неисправность ливневого коллектора — подземной системы труб и каналов, которая отводит дождевую и талую воду с дорог. Именно такие сети защищают улицы от подтоплений и разрушения асфальта во время сильных осадков и весеннего таяния снега.
Когда ливнёвка выходит из строя, вода начинает скапливаться под дорожным покрытием. Это ускоряет разрушение основания дороги и может приводить к провалам, размывам и аварийным ситуациям. В таких случаях ремонт часто требует вскрытия проезжей части — иначе добраться до повреждённого участка невозможно.
Именно это и произошло на Краснореченской: для устранения проблемы дорожное полотно пришлось вскрывать, а сам коллектор ремонтировать и заново запускать в работу.
Сейчас движение на перекрёстке восстановлено, система ливневой канализации, по данным властей, функционирует.
Ливнёвка в городах вроде Хабаровска регулярно становится проблемной темой. Причины, как правило, типичные: износ старых сетей, засоры, нехватка пропускной способности при ливнях и весеннем таянии снега. Такие системы часто строились десятилетия назад и не всегда выдерживают современные нагрузки и климатические пики.
В ближайших планах — восстановление дорожного покрытия. К укладке асфальта на участке намерены приступить к концу недели.
Ранее здесь вводились временные ограничения движения и изменялась схема проезда, чтобы обеспечить безопасность и возможность проведения работ.