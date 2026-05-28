Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске восстановили движение на Краснореченской после аварии ливнёвки

Участок планируют заасфальтировать к концу недели, но история с ливневой канализацией снова напоминает о себе.

В Хабаровске на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва восстановили движение транспорта после временных ограничений. Ранее проезд здесь был перекрыт из-за нарушения работы ливневой канализации и аварийных работ на коллекторе.

Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своём телеграм-канале.

По данным городских властей, причиной стала неисправность ливневого коллектора — подземной системы труб и каналов, которая отводит дождевую и талую воду с дорог. Именно такие сети защищают улицы от подтоплений и разрушения асфальта во время сильных осадков и весеннего таяния снега.

Когда ливнёвка выходит из строя, вода начинает скапливаться под дорожным покрытием. Это ускоряет разрушение основания дороги и может приводить к провалам, размывам и аварийным ситуациям. В таких случаях ремонт часто требует вскрытия проезжей части — иначе добраться до повреждённого участка невозможно.

Именно это и произошло на Краснореченской: для устранения проблемы дорожное полотно пришлось вскрывать, а сам коллектор ремонтировать и заново запускать в работу.

Сейчас движение на перекрёстке восстановлено, система ливневой канализации, по данным властей, функционирует.

Ливнёвка в городах вроде Хабаровска регулярно становится проблемной темой. Причины, как правило, типичные: износ старых сетей, засоры, нехватка пропускной способности при ливнях и весеннем таянии снега. Такие системы часто строились десятилетия назад и не всегда выдерживают современные нагрузки и климатические пики.

В ближайших планах — восстановление дорожного покрытия. К укладке асфальта на участке намерены приступить к концу недели.

Ранее здесь вводились временные ограничения движения и изменялась схема проезда, чтобы обеспечить безопасность и возможность проведения работ.