«Норникель» строит в Заполярье инфраструктуру для газомоторного будущего

Как эффективно использовать газомоторное топливо на транспорте? Этот актуальный вопрос обсудили участники круглого стола, который недавно прошел в палате экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края. Представители власти, экологи и эксперты-производственники подробно рассмотрели наработанные в регионе практики, имеющиеся возможности и барьеры по использованию природного газа на различных видах транспорта. По словам первого заместителя министра экологии Красноярского края Юлии Гуменюк, автомобильный транспорт вносит серьезный вклад в загрязнение атмосферы, особенно это актуально зимой и в безветренную погоду. Соответственно, чем больше на краевых дорогах будет ездить транспорта на экологических видах топлива, будь то природный газ или электричество, тем лучше состояние атмосферного воздуха. Министерство экологии всегда поддерживает и стимулирует правовыми способами переход на экологические виды топлива«, — отметила Юлия Гуменюк. Одной из главных преград на пути массового внедрения автомобилей на газомоторном топливе участники дискуссии указали нехватку соответствующей инфраструктуры. Однако существуют позитивные примеры, где создание такой инфраструктуры становится возможным благодаря активному участию крупного бизнеса. Например, с начала 2024 года в Норильске успешно функционирует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), построенная компанией “Норникель” в рамках реализации федеральной программы “Чистый воздух”. Производительность станции — до 2,4 тысячи кубометров в час или 17,8 миллионов кубометров в год. Это позволяет каждые сутки заправлять до 280 автомобилей. По словам гендиректора АО “Норильсктрансгаз” Марка Шилыковского, возможности станции активно используют автотранспортное управление Заполярного филиала и муниципальное предприятие “Норильский транспорт”. Надежность эксплуатации в сложных условиях Крайнего Севера и экономичность: опыт использования газовой техники как для производственных, так и общегородских нужд оказался исключительно положительным. Учитывая высокие мощности имеющейся станции и тот факт, что законодательством Российской Федерации предусмотрена субсидия на приобретение газомоторной техники, мы считаем, что автопарк на данном виде топлива должен расти. При этом речь идет также о частном автотранспорте, массовое переоборудование которого возможно обеспечить за счет освобождения от уплаты транспортного налога владельцев машин на природном газе. Также газомоторная техника может применяться в коммунальной сфере, и потенциал здесь колоссальный. Таким образом, ряд конкретных шагов может привести к существенному улучшению качества атмосферного воздуха и развитию Красноярского края в целом», — сообщил в ходе своего выступления Марк Шилыковский. Председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский подчеркнул, что опыт северной столицы региона в сфере газификации транспорта можно транслировать и на другие территории. Осталось только создать условия, чтобы населению, бизнесу, коммунальному и муниципальному хозяйству стало выгоднее использовать природный газ, нежели дизель или бензин. Необходимо разработать дополнительные меры стимулирования на уровне органов исполнительной и законодательной власти и заинтересовать как можно больше потребителей. Этот процесс обсуждаем, и Общественная палата готова поддержать инициативы министерства экологии края по улучшению состояния воздуха, поскольку задачи по газификации — глобальные, они стоят на федеральном уровне и исходят напрямую от президента страны«, — отметил Павел Гудовский. Распоряжение правительства России от 29 августа 2025 года предусматривает план действий по расширению рынка газомоторного топлива в стране, включая мероприятия регионального уровня по освобождению от уплаты транспортного налога. Данная мера сейчас действует уже более чем в тридцати регионах страны и приносит ощутимые результаты. В качестве примера можно привести Ростовскую область, занимающую вторую позицию среди субъектов федерации по темпам развития газомоторного топлива — здесь полное освобождение от транспортного налога будет действовать вплоть до конца 2030 года. Вице-спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов призвал наращивать темпы использования газомоторного топлива. Программа перехода на газ в качестве топлива, безусловно, может быть постепенной и отрабатываться на первых этапах на каком-то одном виде транспорта. У нас уже есть опыт использования газомоторных автобусов, и постепенно линейку видов транспорта следует расширять. Если говорить о льготах в виде освобождения от транспортного налога, то это обсуждаемо. Поскольку предварительный анализ влияния на региональный бюджет данной меры показал, что риск выпадающих доходов не столь значителен, особенно если учитывать экологический и другие эффекты. Например, появление газовых заправок в Норильске — это также вклад в энергетическую безопасность удаленной территории, куда дизельное топливо доставляется с северным завозом. Газ же находится прямо на территории и может надежно обеспечивать потребителей. Кроме того, на Севере Красноярского края реализуются масштабные экологические проекты, включая крупнейшую Серную программу “Норникеля”, и газ в качестве топлива здесь — не локальная мера, а существенный дополнительный вклад в улучшение состояния окружающей среды», — подчеркнул Дмитрий Свиридов.