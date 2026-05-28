Вращение Земли стало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет

Ранее стало известно, что вечером 6 июля Земля окажется на максимальном расстоянии от Солнца во время движения по своей орбите. В 21:00 по московскому времени планета пройдет афелий — наиболее удаленную точку орбиты. В этот момент расстояние между Землей и Солнцем составит 152,1 миллиона километров.