Вращение Земли стало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет

Австрийские и швейцарские ученые пришли к выводу, что скорость вращения Земли замедляется рекордными темпами. Об этом сообщает BBC Science Focus.
Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили окаменевшие оболочки древних морских микроорганизмов, обитавших на дне океана. По их химическому составу специалисты смогли восстановить изменения уровня моря в далеком прошлом.
На основе этих данных ученые рассчитали, как менялась скорость вращения планеты. Выяснилось, что за последние 3,6 миллиона лет Земля не замедляла вращение так быстро, как сейчас.
По мнению исследователей, причиной может быть таяние полярных ледников из-за климатических изменений. Талая вода перераспределяется ближе к экватору, что влияет на распределение массы планеты и скорость ее вращения, передает портал.
