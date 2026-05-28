Июль станет самым тяжелым месяцем: каким будет летний график россиян

Руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева сообщила РИА Новости, что летом 2026 года россиян ожидает самый напряженный рабочий график за последние несколько лет. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными предстоит 65 рабочих дней и 27 дней отдыха.
Эксперт отметила, что в предыдущие годы летний график был менее загруженным. В 2025 году россияне работали 63 дня и отдыхали 29 дней, а в 2024 году — 64 рабочих дня и 28 выходных.
Самым загруженным месяцем 2026 года станет июль — 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню при девяти и десяти выходных соответственно.
