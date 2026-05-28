В Минприроды рассказали, куда жаловаться на «сиреневых вандалов» в Калининградской области

В период цветения некоторые жители и гости региона обрывают ветви деревьев для букетов.

В период цветения некоторые жители и гости региона обрывают ветви деревьев для букетов. Вопрос обсудили во время круглого стола с экологическими активистами.

О порче сирени, магнолий и катальпы можно сообщить по телефонам горячей линии регионального правительства (8 800 201−39−00) и Минприроды (8 4012 99−41−72). Перед обращением важно зафиксировать акт вандализма.

«Специалисты предупреждают: такие действия наносят растениям серьёзные травмы. Через места сломов в ствол проникают инфекции и грибковые заболевания, что в дальнейшем приводит к болезням и даже полной гибели дерева. Министерство природных ресурсов и экологии напоминает, что сохранение “зелёного каркаса” города — наша общая задача», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.