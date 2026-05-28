В Красноярске запустят автобусы к новому Шинному кладбищу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Решение принято для улучшения транспортной доступности территории.

Источник: НИА Красноярск

Автобусное сообщение организуют до нового Шинного кладбища после обращения горожан во время прямой линии с губернатором.

Тестовые рейсы запустят на Троицу — 30 и 31 мая. Автобусы будут ходить с 09:00 до 15:00 от старого Шинного кладбища до нового.

С 10 июня маршрут начнет работать на постоянной основе. Автобусы будут курсировать по средам и в выходные дни с интервалом 30 минут, время работы — с 09:00 до 15:00. Власти планируют оценить востребованность и при необходимости скорректировать расписание.

«Параллельно продолжаем решать задачу строительства полноценной дороги. Предстоит выкуп частных земельных участков, по которым она пройдёт», — сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.