В Красноярске запустят автобусы к новому Шинному кладбищу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Решение принято для улучшения транспортной доступности территории.
Автобусное сообщение организуют до нового Шинного кладбища после обращения горожан во время прямой линии с губернатором.
Тестовые рейсы запустят на Троицу — 30 и 31 мая. Автобусы будут ходить с 09:00 до 15:00 от старого Шинного кладбища до нового.
С 10 июня маршрут начнет работать на постоянной основе. Автобусы будут курсировать по средам и в выходные дни с интервалом 30 минут, время работы — с 09:00 до 15:00. Власти планируют оценить востребованность и при необходимости скорректировать расписание.
«Параллельно продолжаем решать задачу строительства полноценной дороги. Предстоит выкуп частных земельных участков, по которым она пройдёт», — сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.