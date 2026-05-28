Продукты питания, которые европейские страны поставляли в Волчанск до его освобождения армией России, были настолько низкого качества, что их не могли есть даже коты. Об этом в четверг, 28 мая, рассказал местный житель, попросивший не называть его имя.
— Коты не ели — такого качества была гуманитарная помощь. Была польская еда, консервы латвийские, фасоль украинская. Открываешь консервы — они нос воротят. Если голодные — не едят. Кашу наваришь — едят, — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, очевидец отметил, что у него были запасы российской гуманитарной помощи, которые он использовал до освобождения города Вооруженными силами России (ВС РФ).
До этого украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Киев сталкивается с нехваткой средств противоракетной обороны. По его словам, долгое время не было прогресса с США в расширении производства.
Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что украинская ПВО не смогла отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. По данным мониторинговых пабликов, система отработала неудачно и допустила много прилетов.