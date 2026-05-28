Орден на плитке и дорожки в виде георгиевской ленты: власти показали, как хотят изменить сквер в центре Балтийска

Благоустройство затронет территорию у мемориала героям штурма Пиллау.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске планируют благоустроить территорию у мемориала героям штурма Пиллау и создать там Аллею славы ветеранов Вооружённых сил России. Об этом администрация округа пишет в своей группе во «ВКонтакте».

Эскиз будущей аллеи на улице Егорова разработали ещё в 2020 году. Сейчас, как отмечают власти, проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

В администрации считают, что нынешнее состояние территории не соответствует статусу Города воинской славы. Среди проблем называют разрушенные покрытия, отсутствие освещения, аварийные архитектурные формы и деформацию подпорной стенки.

Центральным элементом обновлённого пространства станет мощение из тротуарной плитки в виде ордена Великой Отечественной войны. Пешеходные маршруты хотят оформить как узор георгиевской ленты, который будет «задавать торжественный вектор движения».

В сквере планируют отремонтировать подпорные стены, подготовить площадки для бюстов и памятных постаментов, установить современные фонари и систему видеонаблюдения. Кроны существующих деревьев подсветят, рядом оборудуют парковку, а на центральном круге разобьют клумбы.

После обновления аллею хотят использовать для вахт памяти, возложения цветов, патриотических мероприятий и уроков истории под открытым небом. В администрации также рассчитывают, что пространство «станет местом встреч молодёжи с героями наших дней».

В прошлом году в администрации муниципалитета заявляли, что проект требует софинансирования, поэтому точные сроки его реализации назвать не могли.