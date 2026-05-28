Участковый из Подтесово помог приставам найти должницу по алиментам, спрятавшуюся в шкафу

В Енисейском районе участковый помог судебным приставам разыскать женщину, которая скрывалась от них и уклонялась от уплаты алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
В апреле в отношении 49-летней жительницы поселка Подтесово возбудили уголовное дело за неуплату алиментов детям, после чего она перестала выходить на связь. Участковый выяснил, что должница живет на его участке, и отправился к ней вместе с приставами. Дверь им никто не открыл, но изнутри слышались шаги и шепот.
Тогда полицейский приставил лестницу к окну второго этажа и постучался. Сожитель женщины все же открыл дверь, но заявил, что ее нет дома.
При осмотре квартиры сотрудники нашли неплательщицу в шкафу. Ее передали судебным приставам.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.