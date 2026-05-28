Роскомнадзор усилил блокировки в стране

В Российской Федерации отмечен значительный рост жалоб на проблемы с доступностью прокси-технологий. Об этом изданию «Код Дурова» рассказали два информированных источника. Одновременно с этим многие VPN-сервисы перестают функционировать стабильно для пользователей в различных регионах страны.
Согласно данным мониторинга тематических форумов и сообществ, пользователи из разных областей и с различными мобильными операторами сообщают об ухудшении качества работы или полном прекращении функционирования прокси-подключений. В редакции «Кода Дурова» также подтвердили, что сбои затрагивают продукты нескольких разработчиков и хостинг-провайдеров.
Опрошенные изданием специалисты предполагают, что структуры, занимающиеся противодействием обходным инструментам, могли выявить новую уязвимость в механизмах работы прокси, что и привело к массовым блокировкам. Некоторым пользователям удается восстановить доступ только через многоступенчатые схемы с применением российских серверов.
Кроме того, хостинг-провайдеры информируют о блокировке регулятором цифровых отпечатков браузера Chrome и частичном ограничении протокола TCP-RAW. Это негативно повлияло на работу VPN, использующих данные технологии.
В Польше разгорелся спор после слов чиновницы о мигрантах.