В Росавиации назвали сроки выдачи сертификата на двигатель ПД-8

Росавиация: выдача сертификата на двигатель ПД-8 ожидается в начале июня.

Источник: Комсомольская правда

Выдача сертификата на отечественный авиадвигатель ПД-8 ожидается в начале июня. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, уже завершились все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов.

«Думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России», — сказал Ядров.

Глава Росавиации напомнил, что ПД-8 — уникальная отечественная разработка, созданная с нуля. Такого рывка не делали ни европейцы, ни американцы.

14 мая сообщалось, что двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолёта SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых разрабатываемых авиадвигателей ПД-8, указав на необходимость их дальнейшей установки на самолеты-амфибии Бе-200.