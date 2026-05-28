В Росавиации назвали сроки выдачи сертификата на двигатель ПД-8

Выдача сертификата на отечественный авиадвигатель ПД-8 ожидается в начале июня. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, уже завершились все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов.
«Думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России», — сказал Ядров.
Глава Росавиации напомнил, что ПД-8 — уникальная отечественная разработка, созданная с нуля. Такого рывка не делали ни европейцы, ни американцы.
14 мая сообщалось, что двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолёта SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых разрабатываемых авиадвигателей ПД-8, указав на необходимость их дальнейшей установки на самолеты-амфибии Бе-200.