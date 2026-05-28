В Росавиации назвали сроки выдачи сертификата на двигатель ПД-8

Выдача сертификата на отечественный авиадвигатель ПД-8 ожидается в начале июня. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, уже завершились все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов.