Оценивать эффективность автошкол в России будут по новому

В Российской Федерации вступил в силу перечень показателей и критериев, по которым будет оцениваться работа автошкол, осуществляющих подготовку водителей различных категорий и подкатегорий. Данная информация содержится в приказе Министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.

Автошколы, занимающиеся профессиональным обучением будущих водителей, будут оцениваться на основе доли кандидатов, успешно сдавших теоретическую часть и практический экзамен с первой попытки.

Помимо этого, в оценку эффективности учебных заведений войдет также показатель количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими или погибшими, которые произошли по вине выпускников — начинающих водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Рейтинг автошкол будет публиковаться ежегодно на официальном сайте Госавтоинспекции. Первые результаты планируется подвести не позднее 15 февраля 2028 года по итогам 2027 года.

