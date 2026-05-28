Оценивать эффективность автошкол в России будут по новому

В Российской Федерации вступил в силу перечень показателей и критериев, по которым будет оцениваться работа автошкол, осуществляющих подготовку водителей различных категорий и подкатегорий. Данная информация содержится в приказе Министерства внутренних дел, сообщает ТАСС.
Автошколы, занимающиеся профессиональным обучением будущих водителей, будут оцениваться на основе доли кандидатов, успешно сдавших теоретическую часть и практический экзамен с первой попытки.
Помимо этого, в оценку эффективности учебных заведений войдет также показатель количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими или погибшими, которые произошли по вине выпускников — начинающих водителей, нарушивших правила дорожного движения.
Рейтинг автошкол будет публиковаться ежегодно на официальном сайте Госавтоинспекции. Первые результаты планируется подвести не позднее 15 февраля 2028 года по итогам 2027 года.
В Польше разгорелся спор после слов чиновницы о мигрантах.