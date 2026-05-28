Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде

В Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, кратковременный дождь и до 13 градусов тепла в четверг, 28 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Ожидается облачная погода. Местами прогнозируется небольшой дождь. Термометры в Москве покажут от 9 до 11 градусов выше нуля, в Московской области — от 8 до 13 градусов тепла. Преобладающим направлением ветра станет северо-западное и западное, с порывами от 6 до 11 метров в секунду.
Барометры зафиксируют атмосферное давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что помимо снижения температуры, подрастет атмосферное давление. Ночью ожидается кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха может опуститься до плюс трех градусов, но в среднем продержится на отметке плюс десять, что по ее словам, сильно ниже климатической нормы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.