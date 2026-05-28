Российских школьников предупредили о краже денег через «сливы» ЕГЭ

Мошенники начали активно использовать тему ЕГЭ и ОГЭ для распространения вредоносных программ. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По словам депутата, в период экзаменационной кампании в интернете резко увеличивается число предложений с якобы готовыми ответами, «сливами» заданий и помощью на экзаменах. Сейчас такие схемы используются не только для выманивания денег, но и для заражения устройств пользователей вирусами.
Как отметил Немкин, злоумышленники создают сайты, Telegram-каналы и группы в соцсетях, где обещают предоставить архивы с настоящими заданиями и решениями. После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл.
На деле внутри таких архивов часто оказывается вредоносное программное обеспечение. По словам депутата, вирусы способны получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и другой конфиденциальной информации.
Немкин пояснил, что желание быстро получить ответы перед экзаменом снижает критическое восприятие информации. Из-за этого школьники и родители нередко игнорируют базовые правила цифровой безопасности.
Парламентарий подчеркнул, что никаких официальных ответов ЕГЭ и ОГЭ в открытом доступе до начала экзаменов не существует. По его словам, подобные предложения являются либо мошенничеством, либо попыткой распространить вредоносное ПО.
Депутат также предупредил, что особую опасность представляют файлы из непроверенных источников — архивы, документы с макросами и различные приложения.
Немкин призвал родителей и подростков соблюдать правила цифровой гигиены: не скачивать подозрительные файлы, не переходить по сомнительным ссылкам и использовать антивирусные программы.
По его словам, попытка воспользоваться «сливами ответов» может закончиться не успешной сдачей экзамена, а потерей денег и передачей мошенникам полного доступа к устройству.
