Головная компания сети пермских аптек нарастила выручку и стала убыточной

«Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских аптечных сетей, насчитывает свыше 3 тыс. филиалов по всей России. Компания контролируется пермским бизнесменом Александром Броварцом и режиссером Андреем Кончаловским. По оценке RNC Pharma, компания занимает четвертую позицию в рейтинге аптек по доле на розничном коммерческом рынке. На официальном сайте указано, что «Планета здоровья» представлена в 60 регионах РФ. В Прикамье сегодня действует 580 филиала сети.