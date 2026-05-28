Красноярские специалисты обеззаразили транспорт для перевозки почти 30 тыс. кубометров сельхозпродукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели дезинфекцию более 29 тыс. куб. м транспортных средств, используемых для перевозки сельхозпродукции.

Источник: НИА Красноярск

Обработка проводилась для транспорта, предназначенного для поставок продукции на экспорт и внутри страны.

«Мы продезинфицировали 23,9 тыс. куб. м вагонов, контейнеров и более 5,1 тыс. куб. м грузовиков. Обработка проводилась перед погрузкой сельхозпродукции аэрозольным способом с применением разрешенных дезсредств», — отметил начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Красноярского филиала ЦОК АПК Александр Шустов.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», транспорт для перевозки зерна должен проходить очистку, мойку, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

Такие меры необходимы для сохранения качества сельхозпродукции, предотвращения распространения вредителей и болезней растений, а также соблюдения санитарных и фитосанитарных требований.

После обработки и просушки транспорт может использоваться для перевозки сельхозпродукции без риска ухудшения ее качества.

