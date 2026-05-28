Клинические рекомендации по профилактике клещевого энцефалита обновили

Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленные клинические рекомендации по профилактике клещевого энцефалита. В них включили уникальный противовирусный и иммуностимулирующий препарат Йодофеназон (Йодантипирин), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На данный момент отечественный препарат используют как средство экстренной химиопрофилактики и лечения клещевого энцефалита у взрослых.
— Если говорить о защите от клещевого вирусного энцефалита, то в новую версию клинических рекомендаций по клещевому энцефалиту наконец были включены современные химиопрепараты, которые с точки зрения современной доказательной медицины значительно безопаснее иммуноглобулина и сопоставимы с ним по эффективности. Пока это существенное изменение принято только для взрослых пациентов, для детей требуются дополнительные исследования, — рассказала главный врач хабаровского «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Анна Кузнецова.
Как объяснили в министерстве здравоохранения региона, от стандартного иммуноглобулина новый препарат отличается тем, что его можно использовать не только перед походом в лес, но и при непосредственном обнаружении паразита. Более того, Йодофеназон разрешено применять без лабораторного исследования клеща.
В ведомстве напомнили о трех основных принципах профилактики клещевых инфекций. Важно вакцинироваться, использовать экстренную медпомощь при укусе паразита, а также соблюдать меры безопасности в лесу.
— Для детей, равно как и для взрослых, основной и самой действенной мерой защиты от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация, — добавила Анна Кузнецова.
