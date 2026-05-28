Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Нижегородской областью

В ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили 62 вражеских беспилотника над регионами России. Об этом утром в четверг объявили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, БПЛА самолетного типа сбили и над Нижегородской областью. О количестве вражеских дронов, которые удалось обезопасить над нашим регионом, информации пока нет.
Также украинские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.
