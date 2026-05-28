В Хабаровске суд поддержал город в споре о самострое у «Три грузина»

Двухэтажное здание на Волочаевской признали незаконным и обязали снести.

В Хабаровске завершилось разбирательство вокруг двухэтажного здания рядом с рестораном «Три грузина» на улице Волочаевской. Объект признан самовольной постройкой, сообщает канал Суды Хабаровского края.

С иском в суд обратился департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, указав, что здание возведено без разрешительных документов и с нарушением градостроительных норм.

Предприниматель настаивал, что объект является вспомогательным складским помещением и не требует разрешения на строительство. Однако суд с этой позицией не согласился.

В ходе разбирательства установлено, что здание имеет самостоятельное назначение: оборудовано инженерными коммуникациями, помещениями и может использоваться отдельно от основного объекта.

Дополнительно отмечено, что участок находится в зоне центра коммерческой активности, где складское использование не предусмотрено. Также зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности и размещение объекта в зоне охраны культурного наследия.

Решением суда постройка признана самовольной, предпринимателя обязали снести её в течение шести месяцев после вступления решения в силу.

Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, а Верховный суд отказал в передаче жалобы для рассмотрения. Как сообщает канал Суды Хабаровского края, итоговая судебная позиция оставлена без изменений.