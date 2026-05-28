В Таганроге ураган повредил 15 автомобилей и обесточил тысячи домов

К 17:00 по московскому времени оперативные службы города аккумулировали свыше 3 тыс. заявок от жителей. Основная масса обращений касалась блэкаутов и упавших насаждений. Наибольшее число отключений электричества пришлось на зоны садоводческих и дачных некоммерческих товариществ вдоль Мариупольского шоссе. В зону поражения стихии также попали улицы Нестерова, Чайковского, Таврическая, Бериева, Дзержинского, Морозова и другие локации.