В УГГУ опровергли информацию о лишении выпускников дипломов

Выпускников УГГУ не будут лишать дипломов.

Источник: Комсомольская правда

В Уральском государственном горном университете опровергли информацию о лишении выпускников дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Напомним, что 26 мая в УГГУ пришли правоохранительные органы с проверкой, в ходе которой выяснилось, что некоторые студенты закрывали долги по учебе за деньги. По предварительной информации, за зачеты заплатили около 150 человек. На данный момент УГГУ оказывает полное содействие следствию.

— Горный университет всегда действует строго в правовом поле. Мы постоянно проводим внутренний аудит качества образования и гордимся высокой востребованностью выпускников вуза на рынке труда, поэтому всецело заинтересованы в том, чтобы в отношении имевших место фактов было проведено тщательное расследование, — сообщил ректор УГГУ Глеб Батрак.

Руководство вуза подчеркнуло, что следственные мероприятия не повлияют на штатную работу университета и не затронут учебный процесс.