В УГГУ опровергли информацию о лишении выпускников дипломов

В Уральском государственном горном университете опровергли информацию о лишении выпускников дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Напомним, что 26 мая в УГГУ пришли правоохранительные органы с проверкой, в ходе которой выяснилось, что некоторые студенты закрывали долги по учебе за деньги. По предварительной информации, за зачеты заплатили около 150 человек. На данный момент УГГУ оказывает полное содействие следствию.