Евразийская безопасность. Для чего в Пермь приезжал Сергей Лавров?

Пермь с рабочим визитом посетил глава Министерства иностранных дел России.

Пермь с рабочим визитом посетил глава МИД России Сергей Лавров. Второй год подряд он становится участником Международных общественно-политических слушаний, проводимых в Перми. Кроме того, министр провёл заседание Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а также оценил новое здание художественной галереи. На память о поездке министру подарили необычную тарелку.

Диалог дипломатов.

400 представителей из большинства стран Евразии приняли участие во II Международных общественно-политических слушаниях (18+). Кто-то смог присутствовать на мероприятиях лично, другие присоединялись к обсуждению онлайн. Слушания проводятся в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. В приветствии участникам слушаний Владимир Путин обозначил, что Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности без диктата и давления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении акцентировал внимание на необходимости устойчивого диалога между странами. Это необходимо для обеспечения стабильности, что особенно важно в эпоху геополитического противостояния стран, угроз, связанных с милитаризацией и формированием новых военных блоков.

Пермский край в качестве площадки для диалога выбран неслучайно: он находится на стыке Европы и Азии, в точке пересечения транспортных, торговых, экономических и дипломатических путей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь традиционно принимает у себя дипломатов, парламентариев, общественных деятелей из всех частей планеты — в 2022 и 2024 гг. здесь прошли конференции «Европа — Азия: диалог цивилизаций».

«Уверен, что такие мероприятия будут проходить и дальше, будут укреплять взаимопонимание, выстраивать конструктивный диалог по проблематике международных и межпартийных отношений», — сказал глава Прикамья.

Дмитрий Махонин уточнил, что сегодня торговыми партнёрами Прикамья являются более 130 стран мира.

«Развиваем промышленную кооперацию. В неё включены более 600 наших предприятий, которые поставляют свои технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам. Уже шесть лет входим в тройку лидеров ПФО по объёму товарооборота с зарубежными странами. Растёт экспорт высокотехнологичной продукции», — сообщил губернатор.

Пермский край развивает не только торгово-промышленные связи с международными партнёрами. Есть проекты в сфере культуры и образования. Сейчас в учебных заведениях региона учатся более 5 тыс. иностранных студентов. В следующем году достроят международный межвузовский кампус «Будущее Пармы». Все эти аспекты легли в основу деловой программы слушаний. Участники обсудили региональную дипломатию, деятельность молодёжных организаций в странах Евразии, политико-правовые вопросы формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества, финансово-экономические и торговые аспекты Большого евразийского партнёрства и духовные аспекты укрепления общеевразийского сотрудничества.

Двусторонняя встреча.

Сергей Лавров и Дмитрий Махонин провели также двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами. Глава региона отметил, что в Пермском крае расширяется внешнеэкономическое и гуманитарное партнёрство. Растёт количество международных мероприятий, в которых принимают участие представители региона. Расширяется присутствие компаний Прикамья на иностранных рынках, в том числе через участие в международных отраслевых конгрессах, выставках, форумах. В прошлом году Пермский край в рамках бизнес-миссий представил производственные возможности региона в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Беларуси. В этом году делегация работала во Вьетнаме и Казахстане. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнёров на поставку решений производства Пермского края.

Глава Прикамья также поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку проектов и инициатив региона в сфере международного сотрудничества. В феврале на площадке МИД России состоялась презентация региона для иностранных послов и представителей стран-партнёров.

«Видим, что после мероприятия значительно повысился интерес к краю со стороны других иностранных коллег», — сказал губернатор.

Дмитрий Махонин на память о встрече подарил Сергею Лаврову тарелку с гербом, которую сделали на Лысьвенском заводе посуды.

«Также показал Сергею Викторовичу нашу новую художественную галерею. Провели экскурсию по уникальным экспозициям — иконостасу Николая Рериха и коллекции Пермской деревянной скульптуры», — поделился глава региона.

Архитектура доверия.

Сергей Лавров провёл в Перми заседание Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Основной темой стало содействие развитию внешних связей российских субъектов, в том числе с использованием возможностей партийной, парламентской и народной дипломатии. Глава МИД России подчеркнул необходимость формирования долгосрочной системы международного взаимодействия, создания устойчивой архитектуры доверия на всём континенте. В качестве основы для такого сотрудничества министр назвал ШОС, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз и АСЕАН.

«Идея в том, чтобы через диалог между этими интеграционными структурами и проектами максимально эффективно выстраивать дальнейшие шаги по освоению богатств Евразии наиболее оптимальным способом и в интересах всех участников», — пояснил он.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил об инициативе Белоруссии по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в.

«Документ уже готов. Мы сейчас проводим консультации, чтобы создать инициативную группу, которая будет формулировать окончательные тезисы и организовывать работу с международными партнёрами. И тот процесс, который начат в Перми в прошлом году, органично дополняет белорусскую инициативу», — подчеркнул Сергей Лавров.

СПРАВКА.

Комиссия Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом создана для реализации соответствующих положений Народной программы партии. По поручению Владимира Путина её возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше