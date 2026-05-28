Евразийская безопасность. Для чего в Пермь приезжал Сергей Лавров?

Пермь с рабочим визитом посетил глава МИД России Сергей Лавров. Второй год подряд он становится участником Международных общественно-политических слушаний, проводимых в Перми. Кроме того, министр провёл заседание Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а также оценил новое здание художественной галереи. На память о поездке министру подарили необычную тарелку.
Диалог дипломатов.
400 представителей из большинства стран Евразии приняли участие во II Международных общественно-политических слушаниях (18+). Кто-то смог присутствовать на мероприятиях лично, другие присоединялись к обсуждению онлайн. Слушания проводятся в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. В приветствии участникам слушаний Владимир Путин обозначил, что Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности без диктата и давления.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении акцентировал внимание на необходимости устойчивого диалога между странами. Это необходимо для обеспечения стабильности, что особенно важно в эпоху геополитического противостояния стран, угроз, связанных с милитаризацией и формированием новых военных блоков.
Пермский край в качестве площадки для диалога выбран неслучайно: он находится на стыке Европы и Азии, в точке пересечения транспортных, торговых, экономических и дипломатических путей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь традиционно принимает у себя дипломатов, парламентариев, общественных деятелей из всех частей планеты — в 2022 и 2024 гг. здесь прошли конференции «Европа — Азия: диалог цивилизаций».
«Уверен, что такие мероприятия будут проходить и дальше, будут укреплять взаимопонимание, выстраивать конструктивный диалог по проблематике международных и межпартийных отношений», — сказал глава Прикамья.
Дмитрий Махонин уточнил, что сегодня торговыми партнёрами Прикамья являются более 130 стран мира.
«Развиваем промышленную кооперацию. В неё включены более 600 наших предприятий, которые поставляют свои технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам. Уже шесть лет входим в тройку лидеров ПФО по объёму товарооборота с зарубежными странами. Растёт экспорт высокотехнологичной продукции», — сообщил губернатор.
Пермский край развивает не только торгово-промышленные связи с международными партнёрами. Есть проекты в сфере культуры и образования. Сейчас в учебных заведениях региона учатся более 5 тыс. иностранных студентов. В следующем году достроят международный межвузовский кампус «Будущее Пармы». Все эти аспекты легли в основу деловой программы слушаний. Участники обсудили региональную дипломатию, деятельность молодёжных организаций в странах Евразии, политико-правовые вопросы формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества, финансово-экономические и торговые аспекты Большого евразийского партнёрства и духовные аспекты укрепления общеевразийского сотрудничества.
Двусторонняя встреча.
Сергей Лавров и Дмитрий Махонин провели также двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами. Глава региона отметил, что в Пермском крае расширяется внешнеэкономическое и гуманитарное партнёрство. Растёт количество международных мероприятий, в которых принимают участие представители региона. Расширяется присутствие компаний Прикамья на иностранных рынках, в том числе через участие в международных отраслевых конгрессах, выставках, форумах. В прошлом году Пермский край в рамках бизнес-миссий представил производственные возможности региона в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Беларуси. В этом году делегация работала во Вьетнаме и Казахстане. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнёров на поставку решений производства Пермского края.
Глава Прикамья также поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку проектов и инициатив региона в сфере международного сотрудничества. В феврале на площадке МИД России состоялась презентация региона для иностранных послов и представителей стран-партнёров.
«Видим, что после мероприятия значительно повысился интерес к краю со стороны других иностранных коллег», — сказал губернатор.
Дмитрий Махонин на память о встрече подарил Сергею Лаврову тарелку с гербом, которую сделали на Лысьвенском заводе посуды.
«Также показал Сергею Викторовичу нашу новую художественную галерею. Провели экскурсию по уникальным экспозициям — иконостасу Николая Рериха и коллекции Пермской деревянной скульптуры», — поделился глава региона.
Архитектура доверия.
Сергей Лавров провёл в Перми заседание Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Основной темой стало содействие развитию внешних связей российских субъектов, в том числе с использованием возможностей партийной, парламентской и народной дипломатии. Глава МИД России подчеркнул необходимость формирования долгосрочной системы международного взаимодействия, создания устойчивой архитектуры доверия на всём континенте. В качестве основы для такого сотрудничества министр назвал ШОС, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз и АСЕАН.
«Идея в том, чтобы через диалог между этими интеграционными структурами и проектами максимально эффективно выстраивать дальнейшие шаги по освоению богатств Евразии наиболее оптимальным способом и в интересах всех участников», — пояснил он.
Кроме того, Сергей Лавров напомнил об инициативе Белоруссии по созданию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в.
«Документ уже готов. Мы сейчас проводим консультации, чтобы создать инициативную группу, которая будет формулировать окончательные тезисы и организовывать работу с международными партнёрами. И тот процесс, который начат в Перми в прошлом году, органично дополняет белорусскую инициативу», — подчеркнул Сергей Лавров.
СПРАВКА.
Комиссия Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом создана для реализации соответствующих положений Народной программы партии. По поручению Владимира Путина её возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
.