Евразийская безопасность. Для чего в Пермь приезжал Сергей Лавров?

Сергей Лавров и Дмитрий Махонин провели также двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами. Глава региона отметил, что в Пермском крае расширяется внешнеэкономическое и гуманитарное партнёрство. Растёт количество международных мероприятий, в которых принимают участие представители региона. Расширяется присутствие компаний Прикамья на иностранных рынках, в том числе через участие в международных отраслевых конгрессах, выставках, форумах. В прошлом году Пермский край в рамках бизнес-миссий представил производственные возможности региона в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Беларуси. В этом году делегация работала во Вьетнаме и Казахстане. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнёров на поставку решений производства Пермского края.