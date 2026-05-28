В Сочи медведи стали выходить к людям в два раза чаще

В Сочинском нацпарке зафиксировали 150 выходов медведей к людям с начала года.

Источник: Комсомольская правда

В Сочинском национальном парке фиксируют высокую активность кавказских бурых медведей. С начала 2026 года количество случаев, когда хищники выходили к населенным пунктам в поисках еды, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил старший научный сотрудник нацпарка Реваз Пруидзе, с 1 января по конец мая официально зарегистрировано уже 150 случаев появления медведей вблизи людей.

«И это только те случаи, которые нам удалось отразить в официальной статистике», — сказал он в беседе с ТАСС.

Речь идет о так называемых медведях-синантропах — особях, которые привыкли получать пищу из доступных человеческих источников и намеренно ищут встречи с цивилизацией. Для снижения рисков руководство нацпарка и один из горных курортов Сочи подписали меморандум о совместных действиях.

Главная задача сейчас — лишить зверей возможности лакомиться остатками еды туристов. Для этого на территории нацпарка планируют заменить все мусорные баки на герметичные контейнеры с особо прочными замками. Это исключит распространение запахов и не позволит хищникам вскрывать емкости.

Также инициирован проект по закладке сада с плодовыми деревьями вдали от туристических троп, чтобы у медведей была естественная кормовая база. Однако это требует времени: около двух лет уйдет на согласования и посадку, а первый значимый урожай ожидается только через 10 лет.