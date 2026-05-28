Недостроенный ТЦ «Эльдорадо» в Красноярске хотят переделать в ИТ-технопарк

В Красноярске один из самых известных долгостроев города — торговый комплекс «Эльдорадо» на улице Сурикова, 3д — хотят переоборудовать под ИТ-технопарк. Инвесторов для проекта ищет Корпорация развития Енисейской Сибири.
В здании могут разместить офисы местных компаний, Центр обработки данных и площадку для крупных отраслевых мероприятий. Проект направлен на развитие инновационных цифровых и промышленных технологий региона.
Напомним, что строить 10-этажный торгово-офисный комплекс с подземной парковкой начали еще в 2003 году. Однако позже в проект внесли изменения, разрешения на которые не было. По этому поводу долго судились.
В 2025 году по иску департамента муниципального имущества и земельных отношений краевой Арбитражный суд принял решение об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов.