Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недостроенный ТЦ «Эльдорадо» в Красноярске хотят переделать в ИТ-технопарк

Корпорация развития Енисейской Сибири ищет инвесторов для реализации ИТ-проекта в центре Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске один из самых известных долгостроев города — торговый комплекс «Эльдорадо» на улице Сурикова, 3д — хотят переоборудовать под ИТ-технопарк. Инвесторов для проекта ищет Корпорация развития Енисейской Сибири.

В здании могут разместить офисы местных компаний, Центр обработки данных и площадку для крупных отраслевых мероприятий. Проект направлен на развитие инновационных цифровых и промышленных технологий региона.

Напомним, что строить 10-этажный торгово-офисный комплекс с подземной парковкой начали еще в 2003 году. Однако позже в проект внесли изменения, разрешения на которые не было. По этому поводу долго судились.

В 2025 году по иску департамента муниципального имущества и земельных отношений краевой Арбитражный суд принял решение об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов.