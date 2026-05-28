Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт причала Набережной Ростова разбили на 3 этапа, но денег на него пока нет

Администрация Ростова-на-Дону объявила о поэтапном капитальном ремонте причальной стенки на улице Набережной, где из 2,4 тыс. погонных метров сооружения 80 требуют срочного восстановления, и в настоящее время специалисты рассчитывают стоимость будущих работ, пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Администрация Ростова-на-Дону объявила о поэтапном капитальном ремонте причальной стенки на улице Набережной, где из 2,4 тыс. погонных метров сооружения 80 требуют срочного восстановления, и в настоящее время специалисты рассчитывают стоимость будущих работ, пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там проинформировали, что реконструкция причальной стенки вдоль Набережной будет реализована в три последовательные фазы. На текущем этапе ведется подсчет финансовых затрат на проведение ремонтных мероприятий. Как уточнили в администрации, протяженность объекта составляет 2,4 тыс. погонных метров, при этом капитального обновления требует участок длиной 80 метров.

После завершения калькуляции расходов предложения по финансированию объекта направят для рассмотрения депутатам Ростовской-на-Дону городской Думы. Источник в горадминистрации отметил, что итоговая смета станет основой для принятия решения о выделении бюджетных ассигнований.

Дополнительно в муниципалитете сообщили, что после утверждения проектной документации и расчетов будет объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется восстановлением стенки.

При этом правительство Ростовской области планирует обратиться к федеральному центру с запросом на софинансирование капитального ремонта данного участка набережной, так как у региона денег на такой проект нет. Эксперты подчеркивают, что состояние причальной стенки напрямую влияет на туристическую привлекательность города и безопасность прогулочной зоны вдоль Дона. Восстановление объекта, по предварительным данным, позволит не только укрепить береговую линию, но и повысить качество инфраструктуры в самом центре Ростова-на-Дону.