Подвиг маленькой девочки. В Перми простились с Белой Лилией

«Зачем хочу рассказать? Чтобы нынешнее поколение узнало правду о той войне, о том, что на самом деле происходило и что пришлось вынести нам, детям войны, моей маме — самой удивительной женщине, сильной, смелой, красивой, и фрау Анне, благодаря которой я осталась жива, и всему советскому народу (да, тогда мы были единым советским народом). Именно детям пришлось тяжелее всего, особенно тем, кто побывал в немецких лагерях. Но об этом мало кто знает. Мне много-много лет. А когда вы будете читать мои воспоминания (я на это очень надеюсь), будет ещё больше. Может, меня уже и не будет, ведь мы все — временные жильцы на этом свете. Многое пришлось мне пережить: и жестокие годы Великой Отечественной войны, и ад фашистских лагерей, и голодное послевоенное детство, и полную лишений юность», — написала Лилия Васильевна в предисловии к своей первой книге.