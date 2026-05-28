Подвиг маленькой девочки. В Перми простились с Белой Лилией

Победный май 1945 г. для маленькой девочки Лилии, поседевшей в 8 лет от пыток в немецком лагере для военнопленных, был самым счастливым. Цветущий май 2026 г. стал для Белой Лилии последним. Так она себя называла, написав книгу воспоминаний. Она ушла, не дожив до 90-летия несколько месяцев. Но не о своём юбилее она думала. Её мечтой было дожить до 80-летия Победы. И она дожила. 15 мая 2026 г. Лилия Васильевна Дерябина, бывшая малолетняя узница концлагеря, скончалась, оставив после себя добрые воспоминания.
Сохранила любовь к людям.
На прощании в ритуальном зале родные и близкие Лилии Васильевны сквозь слёзы говорили одно: она всегда думала о других, а потом уже о себе. Будучи юристом, отстаивала интересы людей.
«Помню, как она взялась помогать при расселении работников предприятия. Успокоилась только тогда, когда удалось добиться получения квартир для каждого человека. Только потом она начала думать о себе — в самую последнюю очередь», — рассказал младший брат Лилии Васильевны Сергей.
Социальный работник, что помогала Лилии Васильевне в последнее время, вспоминала её оптимизм, доброту и терпеливость, любовь к людям. Она никогда не жаловалась на здоровье. И только уезжая в последний раз в больницу призналась, что чувствует, что обратно уже не вернётся: «Слишком болит».
Когда Лиле было 6 лет, её вместе с мамой и младшим братиком отправили в концлагерь в Гёттингене. Там пленных подвергали жестоким пыткам. Вернувшись в СССР после освобождения, семья долго скрывала своё прошлое. Только в 90-е годы стало возможным говорить об этом открыто. И тогда Лилия Васильевна стала бороться за права таких же малолетних узников концлагерей. Лилия Васильевна часто встречалась со школьниками, рассказывала о своей судьбе, отвечала на вопросы, давала советы.
«Зачем хочу рассказать? Чтобы нынешнее поколение узнало правду о той войне, о том, что на самом деле происходило и что пришлось вынести нам, детям войны, моей маме — самой удивительной женщине, сильной, смелой, красивой, и фрау Анне, благодаря которой я осталась жива, и всему советскому народу (да, тогда мы были единым советским народом). Именно детям пришлось тяжелее всего, особенно тем, кто побывал в немецких лагерях. Но об этом мало кто знает. Мне много-много лет. А когда вы будете читать мои воспоминания (я на это очень надеюсь), будет ещё больше. Может, меня уже и не будет, ведь мы все — временные жильцы на этом свете. Многое пришлось мне пережить: и жестокие годы Великой Отечественной войны, и ад фашистских лагерей, и голодное послевоенное детство, и полную лишений юность», — написала Лилия Васильевна в предисловии к своей первой книге.
Страшные страницы.
В шестнадцати коротких главах яркими штрихами описаны воспоминания о самых страшных днях жизни. В конце мая 1941 г. молодые родители с маленькой дочкой Лилей поехали из родного Владивостока в Брянскую область — познакомить девочку с дедом. Планировали обратно через месяц. Но не вернулись никогда.
Тем же летом Лиля лицом к лицу столкнулась с жестокостью фашистов: она хорошо рассмотрела лётчика, который прошил пулями землю рядом с ней, когда она собирала траву в поле по просьбе мамы. Трижды он пролетал над ней, пытаясь убить, но девочке повезло. А вот немецкому лётчику — нет. Его подбили наши зенитчики.
«Ярко светило солнышко, только птицы не пели, напуганные стрельбой. А я лежала в высокой траве и смотрела на небо: оно было ярко-голубым. Два маленьких белых облачка, кудрявых, как два барашка, которых я видела в соседнем дворе, плыли по нему. Жива, жива, жива! Я, маленькая девочка, вдруг ощутила радость жизни, и с тех самых пор полюбила голубое небо и плывущие по нему белые облака, черпала от них жизненные силы и позитив», — описывала тот эпизод в своей книге Лилия Дерябина.
В декабре 1941 г. родился братик Эдик. А в 1942 г. на их глазах немцы жестоко расправились с дедом, перед этим подвергнув его пыткам. Как родственников казнённого партизана, Лилю с мамой и братиком отправили в Гёттинген. После одного из инцидентов в лагере младший брат Лили, Эдик, стал сильно заикаться. Это осталось с ним на всю жизнь. А в 1944 г. кто-то донёс в гестапо, что мама Лили помогла сбежавшим пленным. Женщину долго пытали, избивали. А потом на её глазах стали истязать и девочку: били до крови, прижигали раскалённым железом. Лиля потеряла сознание, а когда очнулась, стала седой.
В своих воспоминаниях Лилия Васильевна всегда больше рассказывала о добрых людях, счастливых случайностях. В одном из эпизодов она честно говорит: «Было так плохо, что в памяти не осталось ничего из этого периода». А вот хорошее описано в деталях: немецкий солдат, что дал кусок хлеба, фрау Анна, что забрала домой (рискуя жизнью, она организовала лечение и операции, чтобы девочка могла выжить после пыток), добрый солдат, который помог попасть на поезд после освобождения. А ещё американские солдаты, которые угощали шоколадом детей при освобождении из лагеря.
«9 мая у нас дома свой “бессмертный полк” — рядом стоят фотографии моего папы, который в самом раннем возрасте познал ужасы концлагеря, и дедушки моего мужа, который освобождал пленных детей в том же самом городе», — говорит её племянница, дочка Эдуарда Васильевича.
Побывать снова в Германии, отыскать фрау Анну, узнать о её судьбе — это была ещё одна мечта Лилии Васильевны. В конце 2019 г. мэр Гёттингена РольфГеорг Кёлер прислал Лилии Васильевне приглашение посетить Германию 8—9 мая 2020 г. по случаю 75-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны. Но поездке не удалось свершиться из-за пандемии коронавируса. Когда здоровье стало подводить, Лилия Васильевна стала жить в геронтологическом центре. И там все удивлялись её силе, мужеству, красоте и необычной судьбе.
«Воспитать себя мне помог весёлый и добрый чёртик, который сидел во мне. Он подсказал мне: стань сильной, но не злой, стань энергичной, но не унижай окружающих, стань вожаком, но направляй только на добрые дела. И главное — не пасуй перед трудностями, продавливай их, не теряя своего достоинства. Я занялась формированием своего характера и стала такой, какой хотела», — писала Лилия Васильевна о себе во второй части книги.
Такой она и оставалась до своего последнего дня. И своим примером вдохновляла всех вокруг. Нам будет не хватать её, ведь с ней и в жизни редакции «АиФ-Прикамье» было много связано.
