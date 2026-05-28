Между Самарой и Сызранью запустят речной маршрут на «Восходе»

С 1 июля 2026 года в Самарской области начнёт курсировать новый пассажирский маршрут по Волге. Между Самарой и Сызранью будут ходить суда на подводных крыльях.

Источник: Аргументы и факты

О запуске нового направления сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Неретин во время оперативного совещания областного правительства.

Маршрут пройдёт по акватории Волги. Протяжённость рейса составит 121 километр, а время в пути — около 2 часов 15 минут. Для перевозки пассажиров планируют использовать судно «Восход», рассчитанное на 71 человека.

По предварительному расписанию рейсы будут выполняться по выходным дням. Утром судно будет отправляться из Самары, а вечером — из Сызрани.

В региональном правительстве не исключают, что при высоком пассажиропотоке маршрут могут расширить, а количество рейсов — увеличить.