Две книги «Комсомольской правды» стали победителями конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского»

В Ижевске прошло награждение VII Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского». Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке Удмуртской республики. На суд жюри было представлено 203 издания из 21 региона России и из Белоруссии. Победителей выбирали в 9 основных номинациях. На церемонии все зрители могли сами ознакомиться с содержанием книг на большой выставке.