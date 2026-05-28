Две книги «Комсомольской правды» стали победителями конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского»

В Ижевске прошло награждение VII Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского». Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке Удмуртской республики. На суд жюри было представлено 203 издания из 21 региона России и из Белоруссии. Победителей выбирали в 9 основных номинациях. На церемонии все зрители могли сами ознакомиться с содержанием книг на большой выставке.
Диплом конкурса получили два издания «Комсомольской правды». Спецдиплом присудили за книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мёртвых» Владимира Губарева. Автор — советский журналист, который первым оказался в центре аварии на Чернобыльской АЭС. Больше половины этой книги — разговоры с людьми, которые были в самой гуще аварии.
Диплом за книгу про Владимира Маяковского.
Также диплом II степени за лучшее художественно-графическое оформление издания достался книге Дениса Корсакова за книгу «Сильный. Слабый. Маяковский». Автор — обозреватель «Комсомольской правды». Это издание — история жизни великого поэта, которая читается как драматический, полный удивительных психологических подробностей роман. А еще в книге много неожиданных иллюстраций — это и подкупило членов жюри.
