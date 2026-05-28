Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две книги «Комсомольской правды» стали победителями конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского»

Книги издательства «Комсомольская правда» стали лауреатами конкурса в Удмуртии.

Источник: Комсомольская правда

В Ижевске прошло награждение VII Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского». Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке Удмуртской республики. На суд жюри было представлено 203 издания из 21 региона России и из Белоруссии. Победителей выбирали в 9 основных номинациях. На церемонии все зрители могли сами ознакомиться с содержанием книг на большой выставке.

Диплом конкурса получили два издания «Комсомольской правды». Спецдиплом присудили за книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мёртвых» Владимира Губарева. Автор — советский журналист, который первым оказался в центре аварии на Чернобыльской АЭС. Больше половины этой книги — разговоры с людьми, которые были в самой гуще аварии.

Диплом за книгу про Владимира Маяковского. Фото: Елизавета Четверикова.

Также диплом II степени за лучшее художественно-графическое оформление издания достался книге Дениса Корсакова за книгу «Сильный. Слабый. Маяковский». Автор — обозреватель «Комсомольской правды». Это издание — история жизни великого поэта, которая читается как драматический, полный удивительных психологических подробностей роман. А еще в книге много неожиданных иллюстраций — это и подкупило членов жюри.

Фото: Елизавета Четверикова.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше