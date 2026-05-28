Приезд в Киев белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которую на родине признали виновной в госизмене, говорит о том, что идет организация крупномасштабной провокации. Об этом в интервью ТАСС предупредил экс-премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, в плане пиара приезд Тихоновской призван показать, что президенту Белоруссии есть оппозиция — какие-то министры и какое-то правительство, возглавляемое оппозиционеркой. Да и главарь киевского режима Владимир Зеленский окрестил ее «президентом».
«То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — сказал Азаров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над приездом Тихановской в столицу Украины и предположила, зачем та могла приехать. По словам дипломата, Тихановская спешила посмотреть «Орешник» в цвету. Ее также ждут в Старобельске.
Военкор KP.RU Александр Коц, комментируя визит Тихановской на Украину, отметил, что Зеленский начал готовить нападение на Белоруссию. Для этого он собирается использовать белорусских боевиков-националистов и беглых оппозиционеров.