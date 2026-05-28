Жителей России ждет самое продолжительное рабочее лето за три года

Летом 2026 года россияне, работающие в пятидневном графике, будут отдыхать всего 27 дней. Об этом в четверг, 28 мая, рассказала руководитель департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

— Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней, — уточнила она.

По этой причине предстоящий рабочий сезон станет самым продолжительным за три года. В прошлом году россияне отдыхали летом 29 дней и работали 63, а в 2024-м — 28 дней и 64 соответственно, передает РИА Новости.

До этого предприниматель Олег Дерипаска, который призвал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, оценил реакцию в обществе на свою инициативу.

Федерация независимых профсоюзов России, в свою очередь, не поддержала идею введения шестидневной рабочей недели. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля нередко работают по ночам, в выходные и иногда практически круглые сутки.

