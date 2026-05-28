Дмитрий Демешин анонсировал строительство индустриального парка «Восточный мост» в Хабаровске

К 2029 году край получит пять современных производственных корпусов площадью по 1500 квадратных метров каждый, а также подготовленные участки под строительство цехов. Парк будет обеспечен полной инфраструктурой: электричество, вода, тепло, газ и дороги. Кроме того, прорабатывается расширение на парк действия нового преференциального режима международной территории опережающего развития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Это даст резидентам дополнительные налоговые льготы и административные преференции.