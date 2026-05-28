Дмитрий Демешин анонсировал строительство индустриального парка «Восточный мост» в Хабаровске

К 2029 году в краевой столице появится пять производственных корпусов и полная инфраструктура.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске до 2029 года построят индустриальный парк «Восточный мост». Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном канале, глава государства поставил задачу к 2030 году создать на Дальнем Востоке не менее десяти промышленных, бизнес-парков и технопарков. Хабаровский край активно включился в выполнение этого поручения. Проекту «Восточный мост» присвоен статус «Масштабный инвестиционный проект», что позволило без торгов выделить инвестору 18,6 гектара земли в Хабаровске.

К 2029 году край получит пять современных производственных корпусов площадью по 1500 квадратных метров каждый, а также подготовленные участки под строительство цехов. Парк будет обеспечен полной инфраструктурой: электричество, вода, тепло, газ и дороги. Кроме того, прорабатывается расширение на парк действия нового преференциального режима международной территории опережающего развития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Это даст резидентам дополнительные налоговые льготы и административные преференции.

Инициатором и куратором проекта выступает АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ). Уже 12 резидентов заявили о своём участии в проекте. Общий объём заключённых соглашений превышает 3 миллиарда рублей. Проектно-изыскательские работы уже стартовали.

«Восточный мост — это не просто стройка. Это новые рабочие места, налоговые поступления и реальное укрепление роли Хабаровского края как промышленного и логистического хаба Дальнего Востока. Идём вперёд вместе!» — подчеркнул Дмитрий Демешин.

