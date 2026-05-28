В Хабаровске объявлен розыск мужчины, напавшего на девушку в центре города

По данным ведомства, в вечернее время в дежурную часть обратилась горожанка и рассказала о нападении на неё на Комсомольской площади. По словам заявительницы, к ней подошёл незнакомый мужчина с признаками опьянения и попытался завести разговор. Когда девушка попыталась уйти, мужчина, как утверждается, ударил её по лицу.