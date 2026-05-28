В Хабаровске объявлен розыск мужчины, напавшего на девушку в центре города

В Хабаровске полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений девушке в Центральном районе города, сообщает МАХ-канал Полиция Хабаровска.
По данным ведомства, в вечернее время в дежурную часть обратилась горожанка и рассказала о нападении на неё на Комсомольской площади. По словам заявительницы, к ней подошёл незнакомый мужчина с признаками опьянения и попытался завести разговор. Когда девушка попыталась уйти, мужчина, как утверждается, ударил её по лицу.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого нападавшего и все обстоятельства произошедшего. Проверку проводят участковые уполномоченные городского отдела полиции № 4. Также назначаются необходимые медицинские исследования для определения степени причинённого вреда здоровью. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Информация о случившемся ранее появилась и в социальных сетях, где сообщалось о конфликте на почве отказа от знакомства.