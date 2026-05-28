Перекрытие улицы Аэродромная в Хабаровске перенесли на июнь

Подрядчик скорректировал свои планы по строительству нового газопровода к новой ТЭЦ-4 в Хабаровске и сдвинул сроки перекрытия улицы Аэродромной для автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на издание «Хабаровские вести», ограничения поэтапно начнут вводиться со следующей недели.
Напомним, что первоначально планировалось начать работы с 20 мая, однако сроки сдвинулись в связи с несколькими сложностями. Так, на график повлияли сезонные ограничения на движение в городе большегрузного транспорта, которые были введены в апреле. Кроме того, подрядчик испытывает сложности с пересечением инженерных коммуникаций.
Кроме графика, скорректировали и этапность проведения работ. Ранее предполагалось начинать прокладку газопровода от поворота на улицу Целинную (у АЗС) до съезда к дому № 17. Однако теперь стартовой точкой выбран проспект 60-летия Октября. Начиная со 2 июня техника выйдет на участок до улицы Школьной — здесь перекроют половину проезжей части в сторону проспекта.
— Выехать на магистраль можно будет только в объезд, через дома № 2 и 4 по улице Школьной. Движение по самой Аэродромной станет односторонним — от проспекта в сторону улицы Целинной, — уточнили в подрядной организации.
На следующий отрезок строители выйдут ориентировочно 10 июня. Это промежуток от улицы Школьной до дома № 26 по Аэродромной. Здесь движение уже будет перекрыто полностью. Объезд организуют по дворовым проездам и межквартальным территориям. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.